Подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Цель Закона — устранение противоречий, дублирования и унификация статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.