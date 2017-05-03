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Подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Цель Закона — устранение противоречий, дублирования и унификация статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51030/
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