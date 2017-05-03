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О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР

Постановления Правительства КР № 223 от 19 апреля 2017 года
О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях повышения эффективности деятельности Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующее изменение:

в пункте 14 приложения 1 к вышеуказанному постановлению цифры «1906» и «100» заменить соответственно цифрами «1874» и «132».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации структуры Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 15 декабря 2016 года № 681 следующие изменение и дополнение:

в пункте 3:

— в абзаце третьем цифры «13» заменить цифрой «6»;

— дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- 7 штатных единиц Дирекции биосферной территории «Ысык-Кель» в территориальные подразделения Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.».

3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— решить вопросы трудоустойства работников в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51008/
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