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О внесении изменений и дополнения в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 198 от 3 апреля 2017 года

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года № 62


В целях реализации мероприятий, связанных с бесплатным обеспечением граждан Кыргызской Республики идентификационными картами — паспортами граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID карта), в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 год № 62 следующие изменения и дополнение:

— пункты 14 — 15 изложить в следующей редакции:

«14. Освободить государственное предприятие «Республиканский радиотелецентр» Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики от уплаты 50 процентов чистой прибыли в бюджет по итогам работы за 2015 год и высвобожденные средства направить на техническую модернизацию предприятия.

Государственному предприятию «Республиканский радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» представить отчет в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики об использовании 50 процентов чистой прибыли по итогам работы за 2015 год, подлежащей перечислению в бюджет.

15. Освободить Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от уплаты 50 процентов чистой прибыли в бюджет по итогам работы за 2015–2016 годы.

Государственному предприятию «Кыргыз почтасы» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики:

— высвобожденные средства направить на восполнение оборотных средств и развитие предприятия, а также на внедрение новых программно-технических средств и технологий;

— представить отчет в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и в Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики об использовании чистой прибыли по итогам работы за 2015–2016 годы, подлежащей перечислению в республиканский бюджет.

16. Разрешить Государственному предприятию «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015–2016 годы перечислить 25 процентов чистой прибыли на расчетный счет Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.«;

— дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Освободить Государственное предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики от уплаты 50 процентов чистой прибыли в республиканский бюджет по итогам работы за 2016 год и высвобожденные средства направить на изготовление идентификационных карт — паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID карта).

Государственному предприятию «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики представить отчет в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики об использовании 50 процентов чистой прибыли по итогам работы за 2016 год, подлежащей перечислению в республиканский бюджет.».

2. Настоящее постановление втупает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/50830/
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