О паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года

Постановление Правительства КР № 197 от 3 апреля 2017 года



Об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта)

В целях внедрения идентификационной карты паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта), в соответствии со статьей 88 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Положение об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) согласно приложению 1;

— образец идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) согласно приложению 2.

2. Установить, что осуществление приема документов на изготовление паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2004 года в связи с введением идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) прекращается с 30 апреля 2017 года.

3. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики с 1 мая 2017 года начать прием документов на изготовление идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

4. Установить, что первичное оформление и выдача идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта), включая замену паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) и образца 1994 года, осуществляется с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года бесплатно, за исключением случаев срочного изготовления и обращения по причинам утери или порчи идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

5. Уполномочить Государственное предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики на персонификацию и изготовление идентификационных карт — паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

6. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления (по согласованию) оказывать содействие Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в организации и проведении работы, связанной с выдачей идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2017 года.

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