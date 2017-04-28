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Постановление о национальных паспортах граждан Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 196 от 3 апреля 2017 года
О национальных паспортах граждан Кыргызской Республики

В целях определения типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики и системы функционирования Государственного реестра национальных паспортов граждан Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 88 Конституции Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», «О внутренней миграции», «О внешней миграции», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Положение о национальных паспортах граждан Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— Положение о Государственном реестре национальных паспортов граждан Кыргызской Республики согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2017 года.

2017-03-29 Положение о национальных паспортах_русский.docx

2017-03-29 Положение о Государственном реестре нац.паспортов_русский.docx

Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/50828/
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