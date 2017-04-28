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Об утверждении инструкции об оформлении, учете, выдаче паспортов гражданина КР

Постановления Правительства КР № 238 от 21 апреля 2017 года

Об утверждении Инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года

В целях определения порядка приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об удостоверении личности гражданина Кыргызской Республики» от 22 мая 2004 года № 375;

— пункты 2 и 10 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения, описания и образца паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года и Положения, описания и образца общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года» от 27 июля 2004 года № 557;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах выдачи паспортов гражданам Кыргызской Республики» от 25 января 2005 года № 38;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах, связанных с выдачей общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года» от 23 июля 2005 года № 305;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обеспечении граждан Кыргызской Республики паспортами гражданина Кыргызской Республики» 8 декабря 2005 года № 563;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан Кыргызской Республики» от 15 июня 2015 года № 359.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций и отдел международного сотрудничества Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/50755/
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