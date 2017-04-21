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Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О недрах»).

Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.

Данный Закон разработан в целях совершенствования законодательства, регулирующего горнодобывающую отрасль и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики «О недрах» в части установления справедливых механизмов при уплате бонуса при пользовании недрами.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/50117/
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