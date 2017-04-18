Решение о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР

Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым подписано решение о предварительных итогах реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы и подготовке долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

Текст решения:

Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики решил:

1. Принять к сведению информацию секретариата Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики (далее — Национальный совет по устойчивому развитию) о предварительных итогах реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы.

2. Правительству Кыргызской Республики принять действенные меры по реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы в соответствии с рекомендациями Национального совета по устойчивому развитию.

3. Поддержать предложение Президента Кыргызской Республики о подготовке долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года, которая должна:

— включать этапы достижения целей развития на краткосрочный и среднесрочный периоды, а также концептуальное видение развития на долгосрочный период;

— учитывать, что в соответствии с решением Национального совета по устойчивому развитию от 27 октября 2014 года № 4 Правительством Кыргызской Республики и секретариатом Национального совета по устойчивому развитию во взаимодействии с экспертным и бизнес-сообществом проведена определенная работа по выработке предложений о видении долгосрочной стратегии развития страны.

4. Секретариату Национального совета по устойчивому развитию:

— в недельный срок представить на утверждение Президенту Кыргызской Республики состав Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года (далее — Координационная группа). В состав Координационной группы в обязательном порядке должны быть включены представители бизнес-сообщества, гражданского сектора, независимые эксперты, а также представители лидеров фракций Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— во взаимодействии с Правительством Кыргызской Республики и другими государственными органами обеспечить организацию работы Координационной группы;

— до 15 июня 2017 года представить членам Национального совета по устойчивому развитию на изучение и рассмотрение проект долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года, подготовленный Координационной группой;

— обобщить замечания и предложения членов Национального совета по устойчивому развитию и внести доработанную редакцию проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года на обсуждение Национального совета по устойчивому развитию в июле 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.