Об утверждении временного положения о лицензировании частной меддеятельности

Постановление Правительства КР № 203 от 4 апреля 2017 года



Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике

В целях регулирования порядка лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике (далее — Временное положение) согласно приложению.

2. Установить, что Временное положение действует до 31 декабря 2019 года.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года № 260 следующее изменение:

— главу 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного вышеуказанным постановлением, признать утратившей силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.

Приложение: последний вариант 6.03.17.doc