21:20
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Официально

Об утверждении временного положения о лицензировании частной меддеятельности

Постановление Правительства КР № 203 от 4 апреля 2017 года

Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике

В целях регулирования порядка лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в Кыргызской Республике (далее — Временное положение) согласно приложению.

2. Установить, что Временное положение действует до 31 декабря 2019 года.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года № 260 следующее изменение:

— главу 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного вышеуказанным постановлением, признать утратившей силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.

Приложение: последний вариант 6.03.17.doc

Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49174/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Окмотпресс: Сообщение от 06.01.2017 г. об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии
Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР
Окмотпресс: Сообщение от 04.07.2016 г. об утверждении Инвестиционной программы в сфере здравоохранения на 2016-2025 годы
Окмотпресс: Сообщение от 14.04.2016 г. об уполномоченных органах в сфере маркировки товаров легкой промышленности
Окмотпресс: Сообщение от 30.03.2016 г. об утверждении программы электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана Калиман Маматова назначена первым заместителем председателя ФОМС Кыргызстана
Назначен советник президента Кыргызской Республики на&nbsp;общественных началах Назначен советник президента Кыргызской Республики на общественных началах
Решение о&nbsp;предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР Решение о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom