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О внесении изменения и дополнения в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 196 от 3 апреля 2017 года

Об одобрении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 21 июля 2016 года № 411

В связи с функциональными и структурными изменениями в системе государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 21 июля 2016 года № 411 следующие изменение и дополнение:

в Перечне уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, одобренном вышеуказанным постановлением:

— пункты 1 и 8 признать утратившими силу;

— дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.».

2. Направить настоящее постановление на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотреть вопрос о внесении поправок в Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, во внеочередном порядке.

4. Назначить министра экономики Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49173/
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