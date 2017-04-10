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Закон о ратификации соглашения с Швейцарией о визе владельцев диппаспортов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Швейцарским Федеральным Советом о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Соглашение предусматривает для владельцев действительных национальных дипломатических паспортов освобождение от требований получения визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на срок, не превышающий девяноста(90) дней в течение периода из ста восьмидесяти (180) дней.

Ратификация указанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Швейцарской Конфедерации-владельцев дипломатических национальных паспортов, расширит двустороннюю договорно-правовую базу между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49117/
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