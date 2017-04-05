Закон о ратификации протокола о присоединении Армении к соглашению ЕАЭС

Подписан Закон о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Основной целью Соглашения является укрепление здоровья населения государств-членов ЕАЭС путем обеспечения доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам.

Соглашение устанавливает единые принципы и правила обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС.

В соответствии с Соглашением государства-члены проводят скоординированную политику в сфере обращения лекарственных средств посредством:

— принятия мер, необходимых для гармонизации национального законодательства государств-членов в сфере, обращения лекарственных средств;

— принятия единых правил и требований регулирования обращения лекарственных средств;

— обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарственных средств на территориях государств-членов и их соблюдения;

— обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества лекарственных средств;

— гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

Согласно положениям Протокола Республика Армения присоединяется к вышеуказанному Соглашению

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.