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Официально

Подписан закон о присоединении к Марракешскому договору

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 февраля 2017 года.

Целью вышеуказанного Договора является расширение доступа к книгам, журналам и другим печатным материалам для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию во всем мире.

Марракешский договор — это первый договор в области авторского права, четко ориентированный на права человека. Он служит свидетельством того, что системы авторского права являются важным элементом для решения проблемы расширения доступа лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к книгам и другим печатным произведениям.

Договором признается важная роль правительственных и неправительственных организаций в обеспечении доступа к материалам в альтернативном формате для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. В связи с этим Договор разрешает данным организациям совершать для оказания помощи «бенефициарам» определенные действия, которые в иных случаях запрещены национальным законом об авторском праве.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/48032/
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