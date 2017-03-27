Подписан указ о назначении выборов депутатов местных кенешей

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской , Иссык-Кульской , Ошской, Чуйской областей Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в связи с истечением сроков полномочий депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Назначить выборы депутатов в Советский айылный кенеш Кадамжайского района Баткенской области, Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района, Кок-Жангакский городской кенеш, Кызыл-Туйский айылный кенеш Сузакского района Джалал-Абадской области, Бору-Башский айылный кенеш Ак-Суйского района, Кызыл-Суйский айылный кенеш Джети-Огузского района, Бостеринский, Кара-Ойский айылные кенеши Иссык-Кульского района, Улахолский айылный кенеш Тонского района Иссык-Кульской области, С. Юсуповский айылный кенеш Араванского района, Кара-Кулжинский айылный кенеш Кара-Кулжинского района, Ак-Ташский , Жоошский айылные кенеши Кара-Суйского района, Ноокатский городской кенеш Ноокатского района Ошской области, Таш-Мойнокский айылный кенеш Аламудунского района, Полтавский, Красновосточный айылные кенеши Жайылского района, Кок-Ойрокский айылный кенеш Кеминского района, Александровский айылный кенеш Московского района, Орокский, Новопавловский айылные кенеши Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики на воскресенье, 28 мая 2017 года.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

4. Главам государственных администраций Кадамжайского района Баткенской области, Аксыйского, Сузакского районов Джалал-Абадской области, Ак-Суйского , Джети-Огузского , Иссык-Кульского , Тонского районов Иссык-Кульской области, Аламудунского, Жайылского, Кеминского, Московского, Сокулукского районов Чуйской области, Араванского, Кара-Кулжинского , Кара-Суйского , Ноокатского районов Ошской области и органов соответствующих местных самоуправлений оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.