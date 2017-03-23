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О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановления Правительства КР № 154 от 15 марта 2017 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» от 30 августа 2016 года № 118, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Приложения
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/47681/
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