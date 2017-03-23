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Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

Закон принят в целях совершенствования законодательства путем приведения положений некоторых законов с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в законы «О культуре», «О библиотечном деле», «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики».

В частности, вносятся изменения, согласно которым решения, а также действия или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/47680/
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