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Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров инициировал проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов».

Концепция проекта Закона направлена на усиление защиты предпринимателей и инвесторов, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызской Республике.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики.

Так, Уголовный кодекс Кыргызской Республики предлагается дополнить новой статьей 3381, предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Кроме того, в связи с усилением ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предлагается размер штрафа, предусмотренного статьей 436 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, увеличить со 100 до 150 расчетных показателей.

Вместе с тем в целях защиты предпринимателей от необоснованного применения меры пресечения в виде заключения под стражу законопроектом предлагается применять в отношении предпринимателей альтернативные меры пресечения (электронное наблюдение, залог, домашний арест), предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/295718/
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