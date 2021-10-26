В структуру кабинета министров включено Министерство цифрового развития

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики».

Данным Указом вносится изменение в Указ Президента «О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики и структуре Администрации Президента Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года.

Указом предусматривается включение в структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики Министерства цифрового развития Кыргызской Республики в целях разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления.