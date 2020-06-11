16:31
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Официально

Об утверждении Программы «Финансирование субъектов предпринимательства»

Постановление Правительства КР от 9 июня 2020 года № 315

Об утверждении Программы «Финансирование субъектов предпринимательства»

В целях восстановления и обеспечения экономической и социальной стабильности, поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавируса, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу «Финансирование субъектов предпринимательства» согласно приложению (далее — Программа).

2. Министерству финансов Кыргызской Республики:

1) изыскать финансовые средства из внутренних и внешних источников на кредитование субъектов предпринимательства с учетом бюджетных ассигнований и договоренностей с международными партнерами по развитию, и направить финансовые средства на кредитование субъектов предпринимательства согласно Программе;

2) открыть в Национальном банке Кыргызской Республики специальный счет для аккумулирования средств, поступающих от субъектов в счет погашения кредитов, полученных согласно Программе. Средства, накопленные на данном счете, направлять на дальнейшее кредитования субъектов предпринимательства через отобранные коммерческие банки согласно Программе.

3. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики своевременно представлять в коммерческие банки и микрофинансовые организации, участвующие в реализации вышеуказанной Программы, информацию о применении компонентов цифровизации налоговых процедур субъектами предпринимательства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155695/
просмотров: 8
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнесмены жалуются на необоснованные штрафы. Что ответить, чиновники не знают
В Генпрокуратуре создан отдел по защите прав бизнеса
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки
Государство не помогает, а тащит назад. Как бизнес выживает на карантине
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
Президент поручил правительству оказать максимальную поддержку бизнесменам
Антикризисный план. Какая реальная помощь нужна бизнесу Кыргызстана
Противоречат Конституции. Юристы раскритиковали приказы коменданта Бишкека
Правительство утвердило антикризисный план и ищет средства для поддержки бизнеса
Депутаты обсудили вопрос, как помочь предпринимателям и малому бизнесу
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;закон о&nbsp;республиканском бюджете&nbsp;КР Внесены изменения в закон о республиканском бюджете КР
О&nbsp;переводе земель Узгенского района в&nbsp;категорию &laquo;Земли населенных пунктов&raquo; О переводе земель Узгенского района в категорию «Земли населенных пунктов»
Об&nbsp;утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и&nbsp;Монголии Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Монголии
Бизнес
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
Акция: отправка денежных средств в&nbsp;Россию и&nbsp;Казахстан&nbsp;&mdash; 0,5&nbsp;процента! Акция: отправка денежных средств в Россию и Казахстан — 0,5 процента!
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
11 июня, четверг
16:26
Президент в Ошской области осмотрел водные проекты и посетил сад Президент в Ошской области осмотрел водные проекты и по...
16:16
Фото дня. Главу Минтранса в поездке сопровождает кортеж джипов
16:10
Почему бизнес Кыргызстана не получил налоговых каникул, объяснил вице-премьер
16:03
Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники
16:01
В Кыргызстане могут ввести налог на роскошь