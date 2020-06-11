Постановление Правительства КР от 9 июня 2020 года № 315

Об утверждении Программы «Финансирование субъектов предпринимательства»

В целях восстановления и обеспечения экономической и социальной стабильности, поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавируса, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу «Финансирование субъектов предпринимательства» согласно приложению (далее — Программа).

2. Министерству финансов Кыргызской Республики:

1) изыскать финансовые средства из внутренних и внешних источников на кредитование субъектов предпринимательства с учетом бюджетных ассигнований и договоренностей с международными партнерами по развитию, и направить финансовые средства на кредитование субъектов предпринимательства согласно Программе;

2) открыть в Национальном банке Кыргызской Республики специальный счет для аккумулирования средств, поступающих от субъектов в счет погашения кредитов, полученных согласно Программе. Средства, накопленные на данном счете, направлять на дальнейшее кредитования субъектов предпринимательства через отобранные коммерческие банки согласно Программе.

3. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики своевременно представлять в коммерческие банки и микрофинансовые организации, участвующие в реализации вышеуказанной Программы, информацию о применении компонентов цифровизации налоговых процедур субъектами предпринимательства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов