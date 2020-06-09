О переводе земель Узгенского района в категорию «Земли населенных пунктов»

Постановление Правительства КР от 3 июня 2020 года № 292

О переводе земель, расположенных на территории Жылалдинского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов»

В целях расширения территории Жылалдинского айылного аймака Узгенского района, в соответствии со статьей 20 Земельного Кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков» и принимая во внимание статью 1 Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», Временный порядок перевода (трансформации) земельных участков орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами или на которые имеются соответствующие решения уполномоченных органов местного самоуправления либо органов, правопреемниками которых являются соответствующие органы местного самоуправления, до вступления в силу Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 512, заключение полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области от 24 мая 2019 года № 03/681, постановление государственной администрации Узгенского района Ошской области от 17 мая 2019 года № 22, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести 26,5 га земель, расположенных на территории Жылалдинского айылного аймака Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов», из них:

— село Жылалды 10,8 га орошаемой пашни в контурах: № 496 (6,7 га), № 523 (4,1 га);

— село Красный Маяк 13,7 га орошаемой пашни в контурах: № 540 (2,8 га), № 808 (6,7 га), № 863 (1,5 га), № 865 (2,7 га);

— село Калта 2,0 га орошаемой пашни в контуре № 253 (2 га).

2. Государственной администрации Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики обеспечить:

— внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

— разработку и утверждение градостроительной документации земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.