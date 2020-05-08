Подписан закон об амнистии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 апреля 2020 года.
Закон принят по поводу объявления амнистии из-за уважения к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации принципов гуманизма и милосердия, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 10-летием Народной Апрельской революции 2010 года.
Согласно части 1 статьи 1 Закона освобождению от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления подлежат следующие лица:
1) мужчины старше 60 лет, а также женщины старше 55 лет;
2) лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп;
3) лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, имеющими не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;
4) лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления;
5) женщины, являющиеся одинокими матерями;
6) многодетные женщины;
7) женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года.
Вместе с тем, определен перечень преступлений, на которые действия части 1 статьи 1 не распространяются.
Согласно статьи 2 лица, совершившие преступления и сбежавшие из мест отбытия наказания за преступления, предусмотренных Уголовными кодексами 1 октября 1997 года и 2 февраля 2017 года, перечень которых изложен в данной статье, если они в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона добровольно явились в места отбывания могут быть освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы.
Согласно статьи 7 Закона действие настоящего Закона не применяется в отношении лиц, круг которых установлен статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», на виды преступлений, установленных статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», а также не применяется в отношении лиц, приговоренных судом к лишению свободы, но находящиеся в розыске, за исключением лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона.
К лицам, страдающим болезнями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, инфекционные заболевания, венерические заболевания), акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.
Кроме того, суды (судьи) являются субъектом применения закона об амнистии по уголовным делам или материалам находящимися в их производстве, поступивших от уполномоченного органа по исполнению наказания. При рассмотрении в судебном заседании вопроса о применении настоящего Закона обязательно участие прокурора.
Закон вступает в законную силу с момента официального опубликования и подлежит исполнению в течении 6 месяцев.