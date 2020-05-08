Подписан закон об амнистии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «Об​ амнистии в​ честь 75-летия Победы в​ Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и​ 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30​ апреля 2020 года.

Закон принят по​ поводу объявления амнистии из-за уважения к​ общепринятым правам и​ свободам человека, в​ целях реализации принципов гуманизма и​ милосердия, в​ связи с​ 75-летием Победы в​ Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и​ 10-летием Народной Апрельской революции 2010 года.

Согласно части 1 статьи 1 Закона освобождению от​ уголовного наказания в​ виде лишения свободы за​ преступления подлежат следующие лица:

1) мужчины старше 60 лет, а​ также женщины старше 55 лет;

2) лица с​ ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I​ и​ II​ групп;

3) лица, являющиеся единственными кормильцами в​ семье, имеющими не​ менее двух несовершеннолетних детей или детей с​ ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I​ и​ II​ групп;

4) лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления;

5) женщины, являющиеся одинокими матерями;

6) многодетные женщины;

7) женщины и​ несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на​ день вступления настоящего Закона в​ силу составляет менее одного года.

Вместе с​ тем, определен перечень преступлений, на​ которые действия части 1 статьи 1 не​ распространяются.

Согласно статьи 2 лица, совершившие преступления и​ сбежавшие из​ мест отбытия наказания за​ преступления, предусмотренных Уголовными кодексами 1​ октября 1997 года и​ 2​ февраля 2017 года, перечень которых изложен в​ данной статье, если они в​ течение 3-х месяцев со​ дня вступления в​ силу настоящего Закона добровольно явились в​ места отбывания могут быть освобождены от​ уголовного наказания в​ виде лишения свободы.

Согласно статьи 7 Закона действие настоящего Закона не​ применяется в​ отношении лиц, круг которых установлен статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об​ основах амнистии и​ порядке ее​ применения», на​ виды преступлений, установленных статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об​ основах амнистии и​ порядке ее​ применения», а​ также не​ применяется в​ отношении лиц, приговоренных судом к​ лишению свободы, но​ находящиеся в​ розыске, за​ исключением лиц, указанных в​ статье 2 настоящего Закона.

К​ лицам, страдающим болезнями, представляющими опасность для окружающих (туберкулез, инфекционные заболевания, венерические заболевания), акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.

Кроме того, суды (судьи) являются субъектом применения закона об​ амнистии по​ уголовным делам или материалам находящимися в​ их​ производстве, поступивших от​ уполномоченного органа по​ исполнению наказания. При рассмотрении в​ судебном заседании вопроса о​ применении настоящего Закона обязательно участие прокурора.

Закон вступает в​ законную силу с​ момента официального опубликования и​ подлежит исполнению в​ течении 6 месяцев.