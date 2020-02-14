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Внесены изменения в закон о введении в действие Налогового кодекса КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 января 2020 года.

Закон предусматривает отсрочку до 2026 года всеобщего налогового декларирования и поэтапное введение обязательности представления единой налоговой декларации для отдельных категорий физических лиц.

Согласно принятому Закону требования статьи 92 Налогового кодекса КР по представлению единой налоговой декларации (далее — ЕНД):

1) За период, начиная с 2021 года, распространяются на:

— физических лиц, занятых в органах, учреждениях, предприятиях и организациях, находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

— физических лиц, занятых в государственных органах, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в организациях с государственной долей участия;

— физических лиц, являющихся гражданами КР, а также не являющихся гражданами КР, но имеющих вид на жительство в КР или статус кайрылмана, получивших доходы от деятельности в международных организациях;

— физических лиц, понесших разовые расходы на сумму свыше
3000-кратного размера расчетного показателя в налоговом периоде, направленные на приобретение ими права собственности или иного права на имущество.

2) За период, начиная с 2023 года, распространяются на физических лиц, получивших налогооблагаемые доходы в налоговом периоде.

3) За период, начиная с 2025 года, распространяются на все категории лиц, указанные в статье 92 Налогового кодекса, т. е. представлять ЕНД в 2026 году будут обязаны все категории физических лиц.

При этом принятым Законом предусматривается, что субъекты, обязанные представлять ЕНД за период, начиная с 2021 года, 2023 года или 2025 года, вправе представлять ЕНД на добровольной основе до начала указанных периодов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/143582/
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