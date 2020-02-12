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Об изменениях в указ о комитете по развитию промышленности и предпринимательства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о внесении изменений в Указ «О комитете по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики» от 24 декабря 2018 года.

В соответствии со статьей 65 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О комитете по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики» от 24 декабря 2018 года № 253 следующие изменения:

— в составе Комитета по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики, образованном вышеуказанным Указом:

вывести из состава Боронова К.А., Пономарева С. В., Ажыкулова Т.Н.;

ввести в состав Асрандиева Эркина Шамшудиновича — вице-премьер-министра Кыргызской Републики, заместителем председателя Комитета, Пакырова Фархада Ганижановича — председателя правления объединения юридических лиц «Бизнес-ассоциация ЖИА», Робина Орд-Смита — уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/143363/
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