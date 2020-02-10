Постановление Правительства КР от 3 февраля 2020 года № 47

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Республиканском учебном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Шабирова Жапара Шабировича» от 16 сентября 2016 года № 495

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Республиканском учебном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Шабирова Жапара Шабировича» от 16 сентября

2016 года № 495 следующее изменение:

— приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 3 февраля 2020 года.