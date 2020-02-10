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Об утверждении порядка сдачи найденных или незаконно хранящихся боеприпасов

Постановление Правительства КР от 3 февраля 2020 года № 49

Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе

В целях совершенствования работы по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 291 Закона Кыргызской Республики «Об оружии», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе, согласно приложению.

2. Реализацию настоящего постановления осуществлять в пределах средств Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

— ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию об исполнении настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 7 мая 2010 года № 32.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/143153/
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