Об утверждении порядка сдачи найденных или незаконно хранящихся боеприпасов

Постановление Правительства КР от 3 февраля 2020 года № 49
Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе
В целях совершенствования работы по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 291 Закона Кыргызской Республики «Об оружии», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе, согласно приложению.
2. Реализацию настоящего постановления осуществлять в пределах средств Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:
— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;
— ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию об исполнении настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 7 мая 2010 года № 32.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.