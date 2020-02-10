Постановление Правительства КР от 4 февраля 2020 года № 58
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении форм документов о начальном профессиональном образовании» от 3 октября 2008 года № 560
В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О начальном профессиональном образовании», Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении форм документов о начальном профессиональном образовании» от 3 октября 2008 года № 560 следующее изменение:
— образцы диплома и сертификата, выписок итоговых оценок успеваемости к диплому и сертификату, утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.