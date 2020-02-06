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Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Асрандиев Эркин Шамшудинович назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики.

Асрандиев Эркин Шамшудинович

Родился 1 апреля 1976 года в городе Кара-Балта. Образование высшее. В 1996-м окончил Кыргызский государственный национальный университет.

Трудовая деятельность:

Год и месяц

вступления, ухода

Наименование учреждения, организации, предприятия

Занимаемая должность

02.1996

04.1997

Бишкекский департамент образования

Специалист

04.1997

09.1998

Республиканская касса здоровья при Правительстве КР (ФОМС) отдел учета и отчетности

Ведущий специалист

Начальник

09.1998

04.2004

Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве КР .

Эксперт

Начальник отдела

04.2004

01.2006

АО «Фонд развития предпринимательства»

Начальник

Заместитель генерального директора

Советник

05.2006

03.2007

Аппарат Премьер-министра Кыргызской Республики. Отдел экономического анализа и выработки решений управления экономического развития

Эксперт

03.2007

02.2008

Аппарат Правительства. Сектор предпринимательства и туризма

Заведующий сектором

02.2008

02.2009

Аппарат Президента. Сектор финансовой политики отдела экономической и социальной политики

Эксперт

03.2009

12.2012

Финансы кредит Банк

Заместитель

04.2013

03.2016

ОАО «Айыл Банк»

Председатель правления

03.2016

10.2017

Российско-Кыргызский Фонд развития

Член правления

10.2017

по н/в

Российско-Кыргызский Фонд развития

Председатель правления
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/142754/
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