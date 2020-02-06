Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Асрандиев Эркин Шамшудинович назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики.
Асрандиев Эркин Шамшудинович
Родился 1 апреля 1976 года в городе Кара-Балта. Образование высшее. В 1996-м окончил Кыргызский государственный национальный университет.
Трудовая деятельность:
|
Год и месяц
вступления, ухода
|
Наименование учреждения, организации, предприятия
|
Занимаемая должность
|
02.1996
|
04.1997
|
Бишкекский департамент образования
|
Специалист
|
04.1997
|
09.1998
|
Республиканская касса здоровья при Правительстве КР (ФОМС) отдел учета и отчетности
|
Ведущий специалист
Начальник
|
09.1998
|
04.2004
|
Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве КР .
|
Эксперт
Начальник отдела
|
04.2004
|
01.2006
|
АО «Фонд развития предпринимательства»
|
Начальник
Заместитель генерального директора
Советник
|
05.2006
|
03.2007
|
Аппарат Премьер-министра Кыргызской Республики. Отдел экономического анализа и выработки решений управления экономического развития
|
Эксперт
|
03.2007
|
02.2008
|
Аппарат Правительства. Сектор предпринимательства и туризма
|
Заведующий сектором
|
02.2008
|
02.2009
|
Аппарат Президента. Сектор финансовой политики отдела экономической и социальной политики
|
Эксперт
|
03.2009
|
12.2012
|
Финансы кредит Банк
|
Заместитель
|
04.2013
|
03.2016
|
ОАО «Айыл Банк»
|
Председатель правления
|
03.2016
|
10.2017
|
Российско-Кыргызский Фонд развития
|
Член правления
|
10.2017
|
по н/в
|
Российско-Кыргызский Фонд развития
|
Председатель правления