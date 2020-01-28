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Ратифицировано грантовое письмо-соглашение

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации грантового письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международным банком реконструкции и развития/Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) о предоставлении гранта для подготовки проекта модернизации системы налогового администрирования и статистической системы (грант TF0В0175 Трастового фонда ECAPDEV), подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит уведомить Всемирный банк о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Грантового письма-соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Грантовое письмо-соглашение подписано в целях получения гранта для подготовки проекта модернизации системы налогового администрирования и статистической системы. В рамках реализации указанного грантового письма-соглашения Всемирным банком оказывается поддержка Кыргызской Республике посредством предоставления гранта на сумму 384900 долларов США.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/141758/
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