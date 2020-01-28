Внесены изменения в Закон «О рекламе»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Данным Законом внесены отдельные изменения в статьи 14 и 15 Закона КР от 24 декабря 1998 года № 155 «О рекламе» с целью совершенствования правового регулирования отношений, возникающих при размещении наружной рекламы.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Справочно: Первый вариант Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики ‚О рекламе‘, принятый Жогорку Кенешем 30 мая 2019 года, был возвращен Президентом 11 июля 2019 года в парламент с возражениями ‚для выработки согласованного варианта‘, так как предусмотренные поправки в Закон ограничивали полномочия органов местного самоуправления и противоречили законам ‚О местном самоуправлении‘, ‚О статусе столицы‘, ‚О статусе города Ош‘.

Согласованный вариант Закона, принятый Жогорку Кенешем 26 декабря 2019 года, был выработан согласительной группой, образованной парламентом 11 сентября 2019 года.