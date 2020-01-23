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Утвержден бюджет ФОМС на 2020 год

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 декабря 2019 года.

Данным Законом утвержден бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год по доходам и расходам в сумме 16009,8 млн. сомов.

Закон подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/141297/
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