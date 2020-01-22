Ратифицировано соглашение по проекту развития водоснабжения в сельских районах

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Развитие систем водоснабжения и санитарии в сельских районах», подписанного 10 сентября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Саудовский фонд развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Целью Проекта является улучшение доступности и качества водоснабжения в целевых сельских сообществах, улучшение услуг санитарии в отобранных селах, а также укрепление потенциала институтов в секторе водоснабжения и санитарии.

Финансовые средства для реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и санитарии в сельских районах» предоставляются Саудовским фондом развития на сумму 30,0 млн долларов США.

Условия кредитования Саудовского фонда развития: кредит предоставляется сроком на 25 лет, в том числе с 5-летним льготным периодом и процентной ставкой 1% годовых. Срок реализации проекта — 4,5 года.

Также, для проекта предусмотрено софинансирование Правительства Кыргызской Республики в размере около 10,0 млн долларов США. При этом финансовые обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения, будут обеспечены за счет средств республиканского бюджета на 2020 год и последующие годы, которые будут направлены на налоги и сборы, а также на поддержку реализации проекта.