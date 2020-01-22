Ратифицировано соглашение по реабилитации системы водоснабжения в городе Кербен

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кербен», подписанного 13 сентября 2019 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестици нного гранта от Европейского Союза, предоставляемого по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кербен», подписанного 13 сентября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Европейский банк реконструкции и развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Финансовые средства для реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кербен» предоставляются Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским Союзом из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA).

Общая сумма проекта составляет 6,5 млн евро, из них:

— кредит ЕБРР — 2,5 млн евро;

— грант Европейского Союза из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA) — 3,0 млн евро;

— грант ЕБРР — 1,0 млн евро (средства технического сотрудничества).

Условия кредитования ЕБРР: кредит предоставляется сроком на 15 лет, в том числе с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой Euribor +1,0% (с учетом плавающей ставки). Срок реализации проекта — 3 года.

Софинансирование Правительства Кыргызской Республики не предусмотрено, соответственно, выделение финансовых средств на реализацию данного проекта из республиканского бюджета не потребуется.