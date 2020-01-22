16:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Ратифицировано соглашение по реабилитации системы водоснабжения в городе Исфана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Исфана», подписанного 13 сентября 2019 года в городе Бишкек, и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития относительно инвестиционного гранта от Европейского Союза, предоставляемого по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Исфана», подписанного 13 сентября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Европейский банк реконструкции и развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Финансовые средства для реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения в городе Исфана» предоставляются Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским Союзом из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA).

Общая сумма проекта составляет 5,0 млн евро, из них:

— кредит ЕБРР — 1,6 млн евро;

— грант Европейского Союза из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии (IFCA) — 2,4 млн евро;

— грант ЕБРР — 1,0 млн евро (средства технического сотрудничества).

Условия кредитования ЕБРР: кредит предоставляется сроком на 15 лет, в том числе с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой Euribor +1,0% (с учетом плавающей ставки). Срок реализации проекта — 3 года.

Софинансирование Правительства Кыргызской Республики не предусмотрено, соответственно, выделение финансовых средств на реализацию данного проекта из республиканского бюджета не потребуется.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/141240/
просмотров: 41
Версия для печати
Материалы по теме
Ратифицировано соглашение по проекту развития водоснабжения в сельских районах
Ратифицировано соглашение по реабилитации системы водоснабжения в городе Кербен
Цифра дня. $10,1 миллиарда кредитов и грантов получил Кыргызстан за 26 лет
Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане составил 35,8 процента
На 22 миллиарда сомов выдано микрокредитов с начала года в Кыргызстане
Цифра дня. $373,5 миллиона выделил на проекты Российско-Кыргызский фонд развития
«Микрохирургия глаза» не вернула кредит. В дело вмешался премьер Южной Кореи
Европейский банк реконструкции и развития вложил в Кыргызстан $730 миллионов
В Джалал-Абаде реконструируют систему водоснабжения за 9,2 миллиона евро
За полгода кыргызстанцы взяли микрокредитов на 13,7 миллиарда сомов
Популярные новости
Ратифицирован Второй протокол о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Устав ОДКБ Ратифицирован Второй протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ
Ратифицировано Соглашение о&nbsp;гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС Ратифицировано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС
Ратифицирован Третий протокол о&nbsp;о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Устав ОДКБ Ратифицирован Третий протокол о о внесении изменений в Устав ОДКБ
Ратифицировано Соглашение между Кыргызстаном и&nbsp;Турцией о&nbsp;защите инвестиций Ратифицировано Соглашение между Кыргызстаном и Турцией о защите инвестиций
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
16:01
В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Сару...
15:47
Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано
15:30
Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходит в Тюпе
15:24
Дело Зилалиева. Обвинение ходатайствует о принудительном приводе свидетелей
15:15
В Сузаке мать и двое детей умерли от отравления угарным газом