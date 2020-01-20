Ратифицирован Второй протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года и Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, подписанных 8 ноября 2018 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о ратификации Кыргызской Республикой вышеуказанных протоколов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Второй протокол о внесении изменений в Устав Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года и Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года были разработаны Секретариатом ОДКБ в связи с тем, что армянская сторона проинформировала о переходе Республики Армения на парламентскую форму правления с 9 апреля 2018 года. В соответствии с положениями национального законодательства Республики Армения Вооруженные Силы находятся в подчин ении Правительства. В случае безотлагательной необходимости постановление о применении Вооруженных Сил выносит Премьер-министр, который возглавляет Совет Безопасности и во время войны является Верховным Командующим Вооруженными Силами Республики Армения.