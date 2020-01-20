10:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Ратифицирован Третий протокол о о внесении изменений в Устав ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, подписанного 8 ноября 2018 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о ратификации Кыргызской Республикой вышеуказанного Третьего протокола.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Третий протокол разработан был Секретариатом ОДКБ с учетом приоритетов председательства Республики Беларусь в 2010 и 2017 годах, Республики Казахстан — в 2018 году, в части разработки пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ. Данный вопрос также является одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ, предложенных Кыргызской Республикой в период председательства в ОДКБ.

Принятие указанного документа будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений ОДКБ, в том числе Кыргызской Республики с третьими государствами и международными организациями в решении задач по поддержанию международного мира.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140939/
просмотров: 51
Версия для печати
Материалы по теме
Ратифицирован Второй протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ
События в Кой-Таше. Зачем Атамбаев летал в Москву — ГКНБ знает, но не говорит
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
Валерий Семериков: Приоритеты, объявленные Кыргызстаном, полностью выполнены
Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным
Владимир Путин: Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ
Владимир Путин: Необходимо активизировать противодействие обороту наркотиков
Сооронбая Жээнбекова впечатлила мощь российского оружия
Сооронбай Жээнбеков рассказал, что может повлечь международную напряженность
Председательство России в ОДКБ совпало с 75-летием Дня Победы
Популярные новости
Подписан закон о&nbsp;снижении штрафов за&nbsp;нарушение ПДД Подписан закон о снижении штрафов за нарушение ПДД
Саткынай Насбекова назначена заместителем председателя ВАК Саткынай Насбекова назначена заместителем председателя ВАК
Азиз Канатбек освобожден от&nbsp;должности заместителя председателя ВАК Азиз Канатбек освобожден от должности заместителя председателя ВАК
Подписан указ об&nbsp;освобождении от&nbsp;должности судьи местного суда Подписан указ об освобождении от должности судьи местного суда
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
10:20
Умер известный манасчи Сапарбек Касмамбетов Умер известный манасчи Сапарбек Касмамбетов
10:09
Волейбол ногами. В Кыргызстане впервые провели турнир по сепактакрау
10:05
Очередной водитель маршрутки в Бишкеке собирал по 20 сомов за проезд
10:02
В Бишкеке мужчина упал на крышу магазина
09:43
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП на трассе Бишкек — Торугарт