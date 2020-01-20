Ратифицирован Третий протокол о о внесении изменений в Устав ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, подписанного 8 ноября 2018 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности о ратификации Кыргызской Республикой вышеуказанного Третьего протокола.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Третий протокол разработан был Секретариатом ОДКБ с учетом приоритетов председательства Республики Беларусь в 2010 и 2017 годах, Республики Казахстан — в 2018 году, в части разработки пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ. Данный вопрос также является одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ, предложенных Кыргызской Республикой в период председательства в ОДКБ.

Принятие указанного документа будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений ОДКБ, в том числе Кыргызской Республики с третьими государствами и международными организациями в решении задач по поддержанию международного мира.