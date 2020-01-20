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Ратифицировано Соглашение между Кыргызстаном и Турцией о защите инвестиций

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 декабря 2019 года.

Согласно данному Закону Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Соглашение устанавливает обязательства между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой (Договаривающиеся Стороны) о поощрении и защите инвестиций на территории Договаривающихся Сторон.

Соглашением предусматриваются механизмы поощрения и защиты инвестиций каждой Договаривающейся Стороной в соответствии со стандартами международного права, а также обеспечение справедливого равноправного режима, полной защиты и безопасности на территории другой Договаривающейся Стороны.

Соглашением устанавливается инвестиционный режим, согласно которому каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории должна применять не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется инвесторам любой третьей стороны в рамках своего законодательства и правил.

Кроме того, в Соглашении заложены нормы, определяющие, что инвестиции не должны быть экспроприированы, национализированы или являться прямо или косвенно предметом принятия мер, имеющих аналогичные результаты.

Вместе с тем, установлено, что каждая Договаривающаяся Сторона должна разрешать по доброй воле перечисление всех переводов, связанных с инвестированием, свободно и без задержки, как на свою территорию, так и со своей территории на основе недискриминационного применения своего законодательства.

Соглашением установлены нормы разрешения споров между одной Договаривающейся Стороной и инвесторами другой Договаривающейся Стороны, а также разрешение споров между Договаривающимися Сторонами, где в случае возникновения споров определяются условия ведения урегулирования споров, такие как прямые и конструктивные переговоры, либо Договаривающиеся Стороны могут обратиться в арбитражный суд.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140936/
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