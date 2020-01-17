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Подписан указ об освобождении от должности судьи местного суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 января, подписал Указ, согласно которому на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики о применении дисциплинарного взыскания, прекращены полномочия судьи Ошского городского суда Сулаймановой Айнуры Эртабылдиевны, и она освобождена досрочно от должности судьи местного суда Кыргызской Республики.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики обратилась к Президенту Сооронбаю Жээнбекову с представлением о применении дисциплинарного взыскания в виде досрочного освобождения судьи от занимаемой должности в отношении судьи Ошского городского суда Айнуры Сулаймановой.

Основанием для возбуждения дисциплинарного производства явилось представление прокуратуры Ошской области, в котором указывается, что судья Айнура Сулайманова при рассмотрении уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, связанного с наркотиками, не исследуя всех обстоятельств дела, вынесла судебный акт о принудительном применении мер медицинского характера при отсутствии в материалах дела соответствующего заключения судебной экспертизы.

Впоследствии, вынесенный ею судебный акт был отменен вышестоящей инстанцией.

При новом рассмотрении уголовного дела приговором суда обвиняемый был признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и штрафа в размере 1100 расчетных показателей. Приговор вступил в законную силу.

По результатам рассмотрения представления органов прокуратуры Дисциплинарной комиссией при Совете судей КР, принято решение о применении в отношении судьи Айнуры Сулаймановой дисциплинарного взыскания в виде досрочного освобождения от должности судьи.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140797/
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