Об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей

В 2018 году развитие регионов было определено ключевым приоритетом развития страны.

В 2019 году был продолжен курс развития регионов, при этом, с учетом того, что цифровые технологии являются важным фактором улучшения качества жизни населения, 2019 год был объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.

В предыдущие два года были заложены основы, которые сформировали предпосылки для дальнейшего развития регионов.

Запущены новые проекты в перерабатывающей промышленности, проекты по улучшению инфраструктуры и социальной сферы.

Налоговая и бюджетная политика была изменена с учетом особенностей регионального развития. Значительная доля кредитных ресурсов была направлена в регионы.

Продолжается формирование региональной специализации, а также локализация кластерных производств с учетом источников местного сырья. Созданы предпосылки для запуска новых производств в сфере садоводства, рыбного хозяйства, малой энергетики и туризма.

В рамках цифровизации страны проведена масштабная работа по повышению доступности к качественным государственным и муниципальным услугам. Начал работать государственный портал электронных услуг, посредством которого граждане могут получить необходимые услуги в электронном формате.

Создана единая цифровая платформа «Санарип Кыргызстан».

К системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» подключены все государственные органы, ряд коммерческих банков и частных структур. Запущена система онлайн электронных платежей и мобильного банкинга.

Идет поэтапная отмена дублирующих функций и справок в бумажном формате.

Несмотря на проведенную работу по комплексному развитию регионов, остается ряд задач, требующих системных изменений и ресурсной поддержки из республиканского бюджета.

Приоритетом остается дальнейшее улучшение социальной и производственной инфраструктуры, которая имеет важное значение для жителей регионов.

Не сформированы эффективные институты по вопросам управления регионами и координации региональной политики.

Медленными темпами идут процессы по формированию центров развития на базе отобранных пилотных городов.

Не выработаны действенные меры по стимулированию самостоятельного развития регионов, поддержке местных инициатив и инновационных проектов.

Принятые законодательные инициативы по улучшению инвестиционного и бизнес-климата не в полной мере реализуются на местах. Проблемными остаются вопросы взаимодействия между местным населением и инвесторами.

Для долгосрочного и эффективного использования современных технологий и получения выгод от цифровизации необходимо создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами.

Принятие мер по формированию базовых цифровых навыков для широких слоев населения, бизнеса, государственных и муниципальных служащих является актуальной задачей следующего этапа информатизации общества.

В процессы цифровизации следует активнее привлекать представителей частного сектора. Проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства должны стать катализатором мобилизации ресурсов для построения цифровой экономики.

Поставлена задача сделать Кыргызстан с развитым информационным обществом, основанным на инновациях и знаниях.

Государству надо создавать благоприятные условия для развития человеческого капитала.

Наряду с вышеобозначенными задачами необходимо также определить приоритетным направлением государственной политикиподдержку детей, особенно детей-сирот, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кыргызской Республике более трети населения составляют дети. Показатель детей, проживающих в бедности, остается высоким. Более трети детей до пяти лет не имеют доступа к дошкольному образованию. Каждый десятый ребенок не охвачен программой предшкольной подготовки организованного обучения.

Количество детей, направленных в интернатные учреждения, не сокращается.

Не выстроена работа по предоставлению социальных услуг на местах.

Не устранены проявления коррупции в системе социальной защиты, в сфере усыновления, опеки и попечительства.

В обществе имеют место случаи, когда дети подвергаются насилию и унижению.

Принятие мер в отношении охраны здоровья детей и их развития является основной задачей для государства.

Необходимо активизировать действия по улучшению качества предоставляемой медицинской помощи беременным женщинам и детям, по недопущению случаев домашнего насилия и раннему выявлению детей с задержками в развитии.

Государство обязано создать достойные условия для развития детей, улучшения их материального положения, социальной поддержки и защиты.

Особое внимание следует уделять вовлечению сообществ, органов местного самоуправления и других государственных институтов в вопросы защиты детей, охраны здоровья матери и ребенка.

В целях ускоренного развития регионов, углубления цифровой трансформации страны и всесторонней поддержки детей постановляю:

Объявить 2020 год Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Считать важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики реализацию мер по развитию регионов, цифровизации страны и комплексной поддержке детей. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— продолжить реализацию указов Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» от 10 января 2018 года № 2 и «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1;

— принять меры по стимулированию экспортоориентированных предприятий и выводу отечественной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки;

— усилить меры по увеличению привлекаемых ресурсов и ускорить реализацию программ питьевого водоснабжения и развития ирригационных сетей;

— считать в 2020 году приоритетным направлением для цифровизации социальную сферу, включая сектора образования, здравоохранения, труда и социального развития;

— обеспечить доступ к современным производственным и информационным технологиям для субъектов экономики в сфере сельского хозяйства и предоставления услуг;

— создать специальный фонд развития цифровых инициатив «Санарип Кыргызстан»;

— создать Клуб цифровых лидеров с привлечением ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий;

— обеспечить достаточный уровень соблюдения кибербезопасности, защиты персональных данных и цифровой этики;

— осуществить перевод лицензий и разрешений в электронный формат;

— ускорить введение принципа «единого окна» в секторе архитектуры и строительства;

— продолжить процесс цифровизации судебной системы, органов прокуратуры и правоохранительных органов;

— создать единый дата-центр для хранения и обработки данных государственных органов;

— внедрить электронную платформу «Санарип аймак»;

— запустить единый контактный центр, отражающий результаты рассмотрения заявлений граждан через портал государственных услуг;

— разработать и запустить единую систему идентификации и аутентификации;

— разработать программу социального развития на 2020-2030 годы на основе новых вызовов и опыта ранее принятых стратегий и планов;

— определить социальную защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья приоритетной задачей государственной политики;

— обеспечить всех уязвимых детей, не имеющих государственной регистрации о рождении, на бесплатной основе документами, удостоверяющими личность;

— внедрить во всех регионах страны упрощенную систему присвоения детям персонального идентификационного номера с использованием современных информационных технологий;

— увеличить охват дошкольными образовательными услугами на основе развития дошкольных образовательных учреждений;

— применить механизмы государственно-частного партнерства при увеличении количества дошкольных учреждений в регионах;

— расширить модели межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и принятию мер для уязвимых категорий детей, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе пилотных центров семейной медицины;

— создать 100 центров раннего развития детей в регионах;

— создать перинатальный центр на национальном уровне с обновленной системой перинатальной помощи на всех уровнях оказания медицинских услуг, с использованием современных информационных технологий, инновационных коммуникационных подходов подготовки к родительству;

— разработать и внедрить модель инновационных «умных» школ во всех регионах Кыргызской Республики с использованием комплексного подхода: «электронная среда», «электронный учитель», «электронный ученик», «электронный учебник»;

— совершенствовать систему электронной записи и очередей в дошкольные и школьные образовательные учреждения;

— расширить охват мерами социальной поддержки детей раннего возраста с внедрением упрощенных механизмов, информационных технологий;

— в последующем расширить систему предоставления гарантированных социальных услуг на уровне органов местного самоуправления в пилотных районах;

— совместно с органами местного самоуправления создать современные инфраструктуру и механизмы для продвижения базовых навыков раннего развития детей и формирования гибких навыков, компетенций подрастающего поколения;

— внедрить современные информационно-коммуникационные подходы для улучшения родительских навыков по уходу и воспитанию детей.