Об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей

В 2018 году развитие регионов было определено ключевым приоритетом развития страны.
В 2019 году был продолжен курс развития регионов, при этом, с учетом того, что цифровые технологии являются важным фактором улучшения качества жизни населения, 2019 год был объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.
В предыдущие два года были заложены основы, которые сформировали предпосылки для дальнейшего развития регионов.
Запущены новые проекты в перерабатывающей промышленности, проекты по улучшению инфраструктуры и социальной сферы.
Налоговая и бюджетная политика была изменена с учетом особенностей регионального развития. Значительная доля кредитных ресурсов была направлена в регионы.
Продолжается формирование региональной специализации, а также локализация кластерных производств с учетом источников местного сырья. Созданы предпосылки для запуска новых производств в сфере садоводства, рыбного хозяйства, малой энергетики и туризма.
В рамках цифровизации страны проведена масштабная работа по повышению доступности к качественным государственным и муниципальным услугам. Начал работать государственный портал электронных услуг, посредством которого граждане могут получить необходимые услуги в электронном формате.
Создана единая цифровая платформа «Санарип Кыргызстан».
К системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» подключены все государственные органы, ряд коммерческих банков и частных структур. Запущена система онлайн электронных платежей и мобильного банкинга.
Идет поэтапная отмена дублирующих функций и справок в бумажном формате.
Несмотря на проведенную работу по комплексному развитию регионов, остается ряд задач, требующих системных изменений и ресурсной поддержки из республиканского бюджета.
Приоритетом остается дальнейшее улучшение социальной и производственной инфраструктуры, которая имеет важное значение для жителей регионов.
Не сформированы эффективные институты по вопросам управления регионами и координации региональной политики.
Медленными темпами идут процессы по формированию центров развития на базе отобранных пилотных городов.
Не выработаны действенные меры по стимулированию самостоятельного развития регионов, поддержке местных инициатив и инновационных проектов.
Принятые законодательные инициативы по улучшению инвестиционного и бизнес-климата не в полной мере реализуются на местах. Проблемными остаются вопросы взаимодействия между местным населением и инвесторами.
Для долгосрочного и эффективного использования современных технологий и получения выгод от цифровизации необходимо создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами.
Принятие мер по формированию базовых цифровых навыков для широких слоев населения, бизнеса, государственных и муниципальных служащих является актуальной задачей следующего этапа информатизации общества.
В процессы цифровизации следует активнее привлекать представителей частного сектора. Проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства должны стать катализатором мобилизации ресурсов для построения цифровой экономики.
Поставлена задача сделать Кыргызстан с развитым информационным обществом, основанным на инновациях и знаниях.
Государству надо создавать благоприятные условия для развития человеческого капитала.
Наряду с вышеобозначенными задачами необходимо также определить приоритетным направлением государственной политикиподдержку детей, особенно детей-сирот, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Кыргызской Республике более трети населения составляют дети. Показатель детей, проживающих в бедности, остается высоким. Более трети детей до пяти лет не имеют доступа к дошкольному образованию. Каждый десятый ребенок не охвачен программой предшкольной подготовки организованного обучения.
Количество детей, направленных в интернатные учреждения, не сокращается.
Не выстроена работа по предоставлению социальных услуг на местах.
Не устранены проявления коррупции в системе социальной защиты, в сфере усыновления, опеки и попечительства.
В обществе имеют место случаи, когда дети подвергаются насилию и унижению.
Принятие мер в отношении охраны здоровья детей и их развития является основной задачей для государства.
Необходимо активизировать действия по улучшению качества предоставляемой медицинской помощи беременным женщинам и детям, по недопущению случаев домашнего насилия и раннему выявлению детей с задержками в развитии.
Государство обязано создать достойные условия для развития детей, улучшения их материального положения, социальной поддержки и защиты.
Особое внимание следует уделять вовлечению сообществ, органов местного самоуправления и других государственных институтов в вопросы защиты детей, охраны здоровья матери и ребенка.
В целях ускоренного развития регионов, углубления цифровой трансформации страны и всесторонней поддержки детей постановляю:
- Объявить 2020 год Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.
- Считать важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики реализацию мер по развитию регионов, цифровизации страны и комплексной поддержке детей.
- Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
— продолжить реализацию указов Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» от 10 января 2018 года № 2 и «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1;
— принять меры по стимулированию экспортоориентированных предприятий и выводу отечественной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки;
— усилить меры по увеличению привлекаемых ресурсов и ускорить реализацию программ питьевого водоснабжения и развития ирригационных сетей;
— считать в 2020 году приоритетным направлением для цифровизации социальную сферу, включая сектора образования, здравоохранения, труда и социального развития;
— обеспечить доступ к современным производственным и информационным технологиям для субъектов экономики в сфере сельского хозяйства и предоставления услуг;
— создать специальный фонд развития цифровых инициатив «Санарип Кыргызстан»;
— создать Клуб цифровых лидеров с привлечением ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— обеспечить достаточный уровень соблюдения кибербезопасности, защиты персональных данных и цифровой этики;
— осуществить перевод лицензий и разрешений в электронный формат;
— ускорить введение принципа «единого окна» в секторе архитектуры и строительства;
— продолжить процесс цифровизации судебной системы, органов прокуратуры и правоохранительных органов;
— создать единый дата-центр для хранения и обработки данных государственных органов;
— внедрить электронную платформу «Санарип аймак»;
— запустить единый контактный центр, отражающий результаты рассмотрения заявлений граждан через портал государственных услуг;
— разработать и запустить единую систему идентификации и аутентификации;
— разработать программу социального развития на 2020-2030 годы на основе новых вызовов и опыта ранее принятых стратегий и планов;
— определить социальную защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья приоритетной задачей государственной политики;
— обеспечить всех уязвимых детей, не имеющих государственной регистрации о рождении, на бесплатной основе документами, удостоверяющими личность;
— внедрить во всех регионах страны упрощенную систему присвоения детям персонального идентификационного номера с использованием современных информационных технологий;
— увеличить охват дошкольными образовательными услугами на основе развития дошкольных образовательных учреждений;
— применить механизмы государственно-частного партнерства при увеличении количества дошкольных учреждений в регионах;
— расширить модели межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и принятию мер для уязвимых категорий детей, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе пилотных центров семейной медицины;
— создать 100 центров раннего развития детей в регионах;
— создать перинатальный центр на национальном уровне с обновленной системой перинатальной помощи на всех уровнях оказания медицинских услуг, с использованием современных информационных технологий, инновационных коммуникационных подходов подготовки к родительству;
— разработать и внедрить модель инновационных «умных» школ во всех регионах Кыргызской Республики с использованием комплексного подхода: «электронная среда», «электронный учитель», «электронный ученик», «электронный учебник»;
— совершенствовать систему электронной записи и очередей в дошкольные и школьные образовательные учреждения;
— расширить охват мерами социальной поддержки детей раннего возраста с внедрением упрощенных механизмов, информационных технологий;
— в последующем расширить систему предоставления гарантированных социальных услуг на уровне органов местного самоуправления в пилотных районах;
— совместно с органами местного самоуправления создать современные инфраструктуру и механизмы для продвижения базовых навыков раннего развития детей и формирования гибких навыков, компетенций подрастающего поколения;
— внедрить современные информационно-коммуникационные подходы для улучшения родительских навыков по уходу и воспитанию детей.
- Рекомендовать органам местного самоуправления принять комплекс мер по поддержке детей и созданию благоприятных условий для их раннего развития, дошкольной подготовки, укреплению института семьи и интеграции в общество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики разработать дорожную карту для повсеместного внедрения электронных платежей и мобильного банкинга в регионах.
- Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.