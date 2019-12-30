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Подписан закон об утверждении отчета об исполнении бюджета Социального фонда КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Социального фонда Кыргызской Республики за 2018 год».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 ноября 2019 года.

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Социального фонда КР за 2018 год по доходам в сумме 51013,7 млн. сомов, по расходам в сумме 50309,7 млн. сомов, с превышением доходов над расходами в сумме 704,0 млн. сомов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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