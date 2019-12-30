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Подписан закон об утверждении отчета об исполнении бюджета ФОМС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики за 2018 год».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 ноября 2019 года.

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики за 2018 год по доходам в сумме 14579,3 млн сомов, по расходам в сумме 13720,5 млн сомов, с превышением доходов над расходами в сумме 858,8 млн сомов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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