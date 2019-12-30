Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд КР, 6 кандидатов в 5 местных судов Баткенской области, 5 кандидатов в 4 местных суда Иссык-Кульской области и 6 кандидатов в 6 местных судов Нарынской области (всего 18 претендентов).

27 декабря 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Сооронбай Жээнбеков согласился с предложениями Совета по 17 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по одному претенденту в Верховный суд КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 17 кандидатам на должности судей местных судов изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды:

Баткенская область

— Сулюктинский городской суд: Жаназаков Бакытбек Маасыдыкович;

— Лейлекский районный суд: Салиев Канатбек Камчыбекович;

­— Кадамжайский районный суд: Шаназаров Карабай Кожомбердиевич;

— Баткенский районный суд: Ажимуратов Болотбек Камилович, Жолдошалиев Расул Абдыракманович;

— Кызыл-Кийский городской суд: Дыйканов Нургазы Пиримбердиевич;

Иссык-Кульская область

— Джети-Огузский районный суд: Энкилбаева Эльнура Батырбаевна;

— Тюпский районный суд: Болотбаев Мелис Жаныбекович, Оболбеков Бактияр Аскарбекович;

— Тонский районный суд: Бекенов Туратбек Орозбаевич;

— Балыкчинский городской суд: Бекишов Эрлан Дуулатбекович;

Нарынская область

— Нарынский районный суд: Калыбеков Урмат Анварбекович;

— Кочкорский районный суд: Мамбетов Элдияр Асантурович;

— Джумгальский районный суд: Арзиев Ачылбек Муракимович;

— Ат-Башинский районный суд: Абжалбек кызы Зарина;

— Ак-Талинский районный суд: Моютова Назгүл Аманбековна;

— Нарынский городской суд: Орозалиев Алмазбек Касыевич.

Указы вступают в силу со дня подписания.