Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд КР, 6 кандидатов в 5 местных судов Баткенской области, 5 кандидатов в 4 местных суда Иссык-Кульской области и 6 кандидатов в 6 местных судов Нарынской области (всего 18 претендентов).
27 декабря 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Сооронбай Жээнбеков согласился с предложениями Совета по 17 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.
Изучив материалы по одному претенденту в Верховный суд КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.
По 17 кандидатам на должности судей местных судов изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды:
Баткенская область
— Сулюктинский городской суд: Жаназаков Бакытбек Маасыдыкович;
— Лейлекский районный суд: Салиев Канатбек Камчыбекович;
— Кадамжайский районный суд: Шаназаров Карабай Кожомбердиевич;
— Баткенский районный суд: Ажимуратов Болотбек Камилович, Жолдошалиев Расул Абдыракманович;
— Кызыл-Кийский городской суд: Дыйканов Нургазы Пиримбердиевич;
Иссык-Кульская область
— Джети-Огузский районный суд: Энкилбаева Эльнура Батырбаевна;
— Тюпский районный суд: Болотбаев Мелис Жаныбекович, Оболбеков Бактияр Аскарбекович;
— Тонский районный суд: Бекенов Туратбек Орозбаевич;
— Балыкчинский городской суд: Бекишов Эрлан Дуулатбекович;
Нарынская область
— Нарынский районный суд: Калыбеков Урмат Анварбекович;
— Кочкорский районный суд: Мамбетов Элдияр Асантурович;
— Джумгальский районный суд: Арзиев Ачылбек Муракимович;
— Ат-Башинский районный суд: Абжалбек кызы Зарина;
— Ак-Талинский районный суд: Моютова Назгүл Аманбековна;
— Нарынский городской суд: Орозалиев Алмазбек Касыевич.
Указы вступают в силу со дня подписания.