Данияр Мукашев назначен Послом Кыргызстана в Сан-Марино

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации, Итальянской Республике, Княжестве Лихтенштейн, Постоянный представитель Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женева Мукашев Данияр Муратбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Сан-Марино по совместительству с резиденцией в городе Женева, Швейцарская Конфедерация.