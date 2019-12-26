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Данияр Мукашев назначен Послом Кыргызстана в Сан-Марино

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации, Итальянской Республике, Княжестве Лихтенштейн, Постоянный представитель Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женева Мукашев Данияр Муратбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Сан-Марино по совместительству с резиденцией в городе Женева, Швейцарская Конфедерация.
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