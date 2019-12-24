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Ратифицирован дополнительный протокол к соглашению между Кыргызстаном и Турцией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Дополнительного протокола к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимных поездках граждан от 26 апреля 2011 года, подписанного 7 мая 2019 года в городе Анкара».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 ноября 2019 года.

Согласно данному Закону, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Дополнительного протокола.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Целью Дополнительного протокола к вышеуказанному Соглашению является упрощение условий пребывания граждан Кыргызской Республики и Турецкой Республики на территории двух государств.

В частности, для граждан Кыргызской Республики и двух лиц, сопровождающих каждого гражданина Кыргызской Республики, пребывающих в Турецкую Республику для получения медицинских услуг на срок свыше 90 дней, предусматривается освобождение от платы за оформление вида на жительство (в случае соответствующего подтверждения компетентным медицинским учреждением, уполномоченным Министерством здравоохранения Турецкой Республики).

Также, Дополнительный протокол содержит перечень условий, при которых должностные лица, назначенные уполномоченными государственными органами по делам религий и образования от каждой Стороны, освобождаются от необходимости получения разрешения на работу.
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