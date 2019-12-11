Постановление Правительства КР № 648 от 3 декабря 2019 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам предоставления государственных услуг

В целях упорядочения вопросов формирования единого реестра государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Кыргызской Республики, а также стандартизации и регламентации государственных услуг, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. . Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по оптимизации системы предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам» от 31 марта 2011 года № 129 следующие изменения:

— в преамбуле слова «бюджетных учреждений» заменить словами «государственных учреждений»;

— в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «государственных учреждений»;

— в пункте 2 слова «государственными органами и бюджетными учреждениями» заменить словами «государственными учреждениями»;

— пункт 3 признать утратившим силу;

— в пункте 6 слова «на отдел государственной службы и административных реформ» заменить словами «на соответствующие структурные подразделения»;

— Положение о порядке формирования единого реестра государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными органами и бюджетными учреждениями Кыргызской Республики, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг» от 16 января 2018 года № 26 следующие изменения:

— в преамбуле слова «, пунктом 32 Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам» от 22 сентября 2017 года № 602, » исключить;

— в пункте 5 слова «на отдел государственной службы» заменить словами «на соответствующие структурные подразделения»;

в Положении о порядке разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Разработка проектов административных регламентов осуществляется государственным органом/исполнительным органом местного самоуправления, ответственным за предоставление соответствующих услуг.

Ответственность за разработку административных регламентов возлагается на одного из заместителей руководителя государственного органа/исполнительного органа местного самоуправления, в функциональные обязанности которого входят вопросы, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг (далее — ответственный руководитель).

Непосредственная разработка проекта административного регламента по поручению ответственного руководителя осуществляется одним из структурных подразделений государственного органа/исполнительного органа местного самоуправления либо рабочей комиссией, образуемой руководителем государственного органа/исполнительного органа местного самоуправления.

В случае образования рабочей комиссии, в ее состав входят руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений, непосредственно связанные с предоставлением услуги, иные представители по усмотрению соответствующего государственного органа/исполнительного органа местного самоуправления.

Рабочая комиссия осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения и утверждаемого руководителем государственного органа/исполнительного органа местного самоуправления положения о рабочей комиссии, определяющего порядок его работы, процедуру принятия решений и другие вопросы.

6. Проект административного регламента подлежит одобрению:

— по государственным услугам — ведомственной комиссией по оптимизации государственных услуг, образуемой в соответствии с Положением о порядке формирования единого реестра государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2011 года № 129;

— по муниципальным услугам — комиссией исполнительного органа местного самоуправления, образуемой в соответствии с Положением о порядке формирования реестра муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 года № 302.«;

— пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

— в абзаце двенадцатом подпункта 1 пункта 14 слова «Рабочей комиссии» заменить словом «Разработчику»;

— в пункте 25 слова «совместно с рабочей комиссией разработать соответствующий комплекс мер (план)» заменить словами «организовать разработку и утверждение соответствующего комплекса мер (плана)».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.