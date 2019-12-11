Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста, подписанному 20 июня 2012 года в городе Рио-де-Жанейро».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 ноября 2019 года.

В соответствии с Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке депонировать грамоту о присоединении к Соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста, подписанному 20 июня 2012 года в городе Рио-де-Жанейро, депозитарию, которым является Генеральный директор Секретариата Глобального института зеленого роста.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.