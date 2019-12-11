О присоединении Кыргызстана к соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств — членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года, подписанного 12 августа 2016 года в городе Сочи».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 ноября 2019 года.

В соответствии с Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.