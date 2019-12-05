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Ратифицированы соглашение о финансировании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании (Проект поддержки местных сообществ CASA-1000) между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития, подписанного 8 августа 2019 года в городе Бишкек, и Соглашения о гранте Многостороннего донорского целевого фонда Проекта передачи и торговли электроэнергией в Центральной и Южной Азии (CASA-1000) (Проект поддержки местн х сообществ CASA-1000) между Кыргызской Республикой и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, действующими в качестве Распорядителя Многостороннего донорского целевого фонда CASA-1000, подписанного 8 августа 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 ноября 2019 года.

В соответствии с Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанных соглашений.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Соглашение о финансировании и Соглашение о гранте подписаны в целях вовлечения сообществ в развитие социальной и экономической инфраструктуры для улучшения услуг, а также населения в целевых селах, расположенных вблизи линии электропередачи «CASA-1000», в решение социально значимых вопросов развития регионов. В рамках реализации указанного Соглашения о финансировании Международной ассоциацией развития будет оказана поддержка Кыргызской Республике путем предоставления кредита на сумму 5,0 млн долларов США с процентной ставкой — 0,75%, сроком на 38 лет, включая льготный период — 6 лет, и гранта на сумму 5,0 млн долларов США. Также в рамках Соглашения о гранте Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, действующими в качестве Распорядителя Многостороннего донорского целевого фонда «CASA-1000», будет оказана поддержка Кыргызской Республике путем предоставления гранта на сумму 1,0 млн долларов США.
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