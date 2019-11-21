Утвержден Порядок оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях проведения единой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Настоящий Порядок оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций устанавливает единые нормы проведения оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций для полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органов исполнительной власти, местных государственных администраций, исполнительных органов местного самоуправления, организаций и предприятий независимо от форм собственности.

Целью принятия данного документа является предоставление методической помощи в проведении оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, основанной на принципах многостороннего участия и содействия заинтересованных сторон.

Необходимо отметить, что организационно-правовые основы оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций определяются Законом Кыргызской Республики «О Гражданской защите» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О классификации чрезвычайных ситуаций и критериях их оценки в Кыргызской Республике».