11:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Утвержден порядок оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций

Утвержден Порядок оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях проведения единой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций.

Настоящий Порядок оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций устанавливает единые нормы проведения оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций для полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, органов исполнительной власти, местных государственных администраций, исполнительных органов местного самоуправления, организаций и предприятий независимо от форм собственности.

Целью принятия данного документа является предоставление методической помощи в проведении оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, основанной на принципах многостороннего участия и содействия заинтересованных сторон.

Необходимо отметить, что организационно-правовые основы оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций определяются Законом Кыргызской Республики «О Гражданской защите» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О классификации чрезвычайных ситуаций и критериях их оценки в Кыргызской Республике».
Ссылка:
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 17,7 миллиона сомов перечислила Генпрокуратура на депозитный счет
Житель Джети-Огуза нанес ущерб природе, у него отобрали земельный участок
ЧП в войсковой части № 30295. Командир освобожден от должности
В Бишкеке в здании суда застрелился солдат
Золото, платина, бриллианты на летном поле. При взлете самолета все высыпалось
Авария на ТЭЦ. Во сколько оценили ущерб Бишкекских теплосетей
Несчастных случаев на строительных объектах стало меньше
Ущерб от пожара на Ошском рынке установят до 1 марта
Ущерб от ДТП с вице-премьером Темиром Джумакадыровым составил 2,1 миллиона сомов
Сотрудники Судебного департамента Баткенской области попали под уголовное дело
Популярные новости
Ратифицировано cоглашение о&nbsp;финансировании Ратифицировано cоглашение о финансировании
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
11:03
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в...
10:52
Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента
10:49
Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан
10:46
Президент обозначил форму сотрудничества религии и государства
10:43
В соцсетях раскритиковали депутата за плохое знание кыргызского языка