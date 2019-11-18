Ратифицировано cоглашение о финансировании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по проекту «Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3)», подписанного 3 июля 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Проект «Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии» включает реабилитацию участка автодороги Тюп — КПП «Каркыра» (с 39 по 76 км), прилегающей к ней дороги, ведущей в туристический лагерь в ущелье «Каркыра» (15 км), закупку дорожно-эксплуатационного оборудования, повышение потенциала Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в области надзора за безопасностью полетов, укрепление потенциала Кыргызского а иационного института им. И. Абдраимова. Также предусмотрен компонент по строительству пяти туристических сервис-центров и предоставлению поддержки для создания и развития общинных геопарков в Тюпском и Ак-Суйском районах Иссык-Кульской области.

Проект оценивается в 55 млн долларов США.

В соответствии с Соглашением Международная ассоциация развития (Всемирный банк) предоставит кредит 27,5 млн долларов США (условия финансирования: сроком на 38 лет, льготный период — 6 лет, процентная ставка — 0,75% годовых) и грант на сумму — 27,5 млн долларов США. Софинансирование Правительства Кыргызской Республики по данному проекту не предусмотрено.