Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 5 Указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 976 человек (821 — взрослые и 155 — дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

2 Указа Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 929 человек (722 — взрослые и 207 — дети).

Всего ходатайствовали 1905 человек (1543 — взрослые и 362 — дети).